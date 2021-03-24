طاقة تعتزم استثمار 11 مليار دولار في مجال النقل والتوزيع بالإمارات

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" عن رؤيتها للعام 2030، الرامية لتحقيق نموٍ مستدامٍ ومربح. وترتكز الخطة الاستراتيجية على مواكبة التوجه العالمي للتحول في قطاع الطاقة، إلى جانب طموح "طاقة" بأن تكون شركة رائدة في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه باستخدام تقنيات منخفضة الكربون.

تعتمد استراتيجية "طاقة" الجديدة على مكانتها بعد إبرام الصفقة بين "طاقة" ومؤسسة أبوظبي للطاقة في يوليو 2020، وذلك للتركيز على كونها شركة مرافق متكاملة ورائدة إقليمياً. وكجزء من الخطة، ستعمل "طاقة" على تحسين الكفاءة في أصولها الحالية مع دعم تطوير عملياتها التشغيلية وقدراتها الرقمية، وفقا لبيان الشركة الصادر اليوم الأربعاء.

ويُتوقع أن تحقق النمو من خلال زيادة القدرات في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه وتوسعة الشبكات لتلبية احتياجات السوق المحلي في دولة الإمارات، ومن خلال الاستفادة من الاستثمار في فرص مدروسة على المستوى الدولي. كما سترتكز أعمال "طاقة" على مبادئ وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وكجزء من هذا الالتزام، تعمل الشركة على تطوير وإعلان أهدافها فيما يتعلق بخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

إضافة لذلك، ستواصل الشركة تركيزها على نقاط قوتها المالية بما في ذلك حماية تصنيفاتها الائتمانية المستقلة بدرجة استثمار، وتطبيق السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح المعلنة مؤخراً. وستكون هذه الإدارة المالية القوية مكملةً لاستراتيجية النمو الطموحة للشركة.

وأبرز محاور استراتيجية 2030 لتوليد الكهرباء وتحلية المياه تتمثل في زيادة القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في دولة الإمارات من 18 جيجاواط إلى 30 جيجاواط، وإضافة ما يصل إلى 15 جيجاواط في الأصول لعالمية.

وزيادة القدرة في مجال تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة بمعدل الثلثين بحلول عام 2030، وهذا يتضمن 200 مليون جالون في اليوم، وهو قيد الإنشاء حالياً، وأيضا التركيز على الطاقة المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية لتشكل أكثر من 30% من محفظة توليد الطاقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ 5% حالياً.

أما فيما يتعلق بالنقل والتوزيع، قالت الشركة إن خطتها تتضمن تنفيذ مشاريع ضخمة للبنية التحتية ولتوسيع الشبكات في دولة الإمارات، واستثمار 40 مليار درهم (11 مليار دولار) لتنمية أصولها المنظمة بحلول عام 2030.

والتركيز المستمر على التميز في الأداء التشغيلي والاعتماد على الرقمنة في كامل مراحل سلسلة القيمة في "طاقة"، حتى تصبح شركة مرافق رائدة، تتميز بالأداء العالي والكفاءة والموثوقية ومثالاً يُحتذى به في مجال النقل والتوزيع، بالإضافة لتطوير خدماتها لعملائها.

وأيضا تعزيز موقع شركتها التابعة، "أبوظبي لخدمات الطاقة"، وإضافة خدمات جديدة لها في مجال "إدارة جانب الطلب"، بما يُمكِّن عملاءها من الشركات في القطاعين العام والخاص من تحقيق أهدافها في توفير استهلاك الطاقة.

وفي مجال النفط والغاز، فإن الشركة تستهدف التركيز على الفرص المجدية تجارياً لتقليل التأثر بقطاع النفط والغاز، ومواصلة الجهود نحو تحقيق أعلى أداء تشغيلي، وخيارات مدروسة بعناية لتوزيع رأس المال، إلى جانب التركيز على ترشيد نفقات محفظتها بغية تحقيق القيمة.