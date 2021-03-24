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اشتري سيارة تسلا وادفع ثمنها بيتكوين.. في هذه الدولة

بيتكوين

اشتري سيارة تسلا وادفع ثمنها بيتكوين.. في هذه الدولة

لن يتم تحويل العائد إلى عملات تقليدية

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دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون موسك، اليوم الأربعاء في تغريدة عبر تويتر، أنه أصبح بالإمكان شراء سيارات تسلا عبر العملة المشفرة بيتكوين داخل الولايات المتحدة.

وأضاف ماسك في تغريدة أخرى أن شراء سيارات تسلا عبر بيتكوين خارج الولايات المتحدة، سيكون متاحا في وقت لاحق هذا العام.

وأوضح في تغريدة له أن عملات بيتكوين التي سيتم تحصيلها من بيع سيارات تسلا سيتم الاحتفاظ بها كما هي ولن يتم تحويلها إلى نقود ورقية تقليدية.

وفي فبراير الماضي، أعلنت تسلا أنها اشترت بقيمة 1.5 مليار دولار عملات بيتكوين وستبدأ في قبول العملة المشفرة في عمليات الدفع، وفقاً لإيداع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC في فبراير الماضي.

وقالت الشركة إنها اشترت عملة بيتكوين "لمزيد من المرونة وزيادة التنويع وتعظيم العوائد على أموالنا"، وهو ما يجعلها أول صانع سيارات يقبل العملة المشفرة.

ندم ماسك

وأكد ماسك في وقت سابق أنه من مؤيدي العملة المشفرة بيتكوين. وقال: "حاول العديد من أصدقائي إقناعي بالانخراط في بيتكوين لفترة طويلة".

وأوضح أنه تناول ذات مرة شريحة من "كعكة بيتكوين" التي قدمها له أحد الأصدقاء في عام 2013، وأنه "من الواضح أنه كان عليه على الأقل شراء بعض عملات بيتكوين قبل ثماني سنوات".

أضاف ماسك: "أعتقد في هذه المرحلة أن بيتكوين شيء جيد، وهي على وشك الحصول على قبول واسع من قبل رجال التمويل التقليديين".

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