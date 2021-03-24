أرباح "أسمنت الرياض" ترتفع 16% لـ220 مليون ريال العام الماضي

ارتفع صافي ربح شركة أسمنت الرياض، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 15.7% خلال العام 2020، ليصل إلى 219.95 مليون ريال، مقابل 190.04 مليون ريال في 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح يعود إلى انخفاض التكاليف التشغيلية والتمويلية وارتفاع كميات البيع رغم انخفاض متوسط أسعار البيع.

وارتفع الربح التشغيلي للشركة بنسبة 11.46% خلال العام 2020، ليصل إلى نحو 228 مليون ريال، مقابل 204.6 مليون ريال في 2019.

وتراجعت قيمة المبيعات بنسبة 0.62% إلى 590.29 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل نحو 594 مليون ريال في 2019.

يذكر أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد في 28 ديسمبر 2020، قد وافق على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساسي بشأن تغيير اسم الشركة من شركة الأسمنت الأبيض السعودي إلى شركة أسمنت الرياض، بعد صدور كافة الموافقات النظامية المتعلقة بتغيير السجل التجاري مع الجهات المعنية.