.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح "أسمنت الرياض" ترتفع 16% لـ220 مليون ريال العام الماضي

شركة الأسمنت الأبيض السعودي
أسمنت الرياض- الأسمنت الأبيض السعودي سابقاً
سوق السعودية

أرباح "أسمنت الرياض" ترتفع 16% لـ220 مليون ريال العام الماضي

بسبب انخفاض التكاليف التشغيلية والتمويلية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع صافي ربح شركة أسمنت الرياض، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 15.7% خلال العام 2020، ليصل إلى 219.95 مليون ريال، مقابل 190.04 مليون ريال في 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح يعود إلى انخفاض التكاليف التشغيلية والتمويلية وارتفاع كميات البيع رغم انخفاض متوسط أسعار البيع.

وارتفع الربح التشغيلي للشركة بنسبة 11.46% خلال العام 2020، ليصل إلى نحو 228 مليون ريال، مقابل 204.6 مليون ريال في 2019.

صندوق السيولة يقفز بأسهم مصر.. 11 مليار جنيه مكاسب في دقائق قصص خاصة البورصة المصرية صندوق السيولة يقفز بأسهم مصر.. 11 مليار جنيه مكاسب في دقائق

وتراجعت قيمة المبيعات بنسبة 0.62% إلى 590.29 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل نحو 594 مليون ريال في 2019.

يذكر أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد في 28 ديسمبر 2020، قد وافق على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساسي بشأن تغيير اسم الشركة من شركة الأسمنت الأبيض السعودي إلى شركة أسمنت الرياض، بعد صدور كافة الموافقات النظامية المتعلقة بتغيير السجل التجاري مع الجهات المعنية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد