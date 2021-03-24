أرباح "أسيج" تهبط 50% في 2020 لـ3.5 مليون ريال

تراجع صافي ربح المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج"، قبل الزكاة، بنسبة 50.2% خلال العام 2020، لتصل إلى نحو 3.5 مليون ريال، مقابل نحو 7.1 مليون ريال في 2019.

وقالت "أسيج" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال 2020 مقارنة بالعام السابق يعود إلى تراجع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 3% والانخفاض في صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 5% والانخفاض في صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 5%.

وأضافت أنه يعود كذلك إلى انخفاض صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال حملة الوثائق بنسبة 53% والانخفاض في صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال المساهمين بنسبة 45% والزيادة في تكاليف استحواذ وثائق بنسبة 21% بالرغم من الارتفاع في العمولات المكتسبة من إعادة التأمين بنسبة 10% والانخفاض في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 6% والارتفاع في إيرادات اكتتاب أخرى بنسبة 178% والانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 8% والارتفاع في رد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1818%.