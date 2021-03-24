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هبوط أرباح " دار الأركان" 94% لـ18.8 مليون ريال في 2020

دار الأركان
شعار دار الأركان
سوق السعودية

هبوط أرباح " دار الأركان" 94% لـ18.8 مليون ريال في 2020

إلى 18.8 مليون ريال مقارنة بـ304.5 مليون ريال في 2019

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دبي - العربية.نت

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تراجعت أرباح شركة "دار الأركان للتطوير العقاري" بعد الزكاة والضريبة بشكل حاد، بنسبة 93.8% إلى 18.8 مليون ريال بنهاية 2020، مقارنة بـ304.5 مليون ريال في 2019.

ويعود الانخفاض في صافي الربح بصفة رئيسية الى إنخفاض مبيعات العقارات.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن الانخفاض في إيرادات التأجير والارتفاع في أعباء التمويل قد تم تعويضه جزئيا بالارتفاع في الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية بالإضافة إلى الإيرادات من الاستثمار في الشركات الأخرى مما كان له أثر على صافي الربح.

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 19026.18 مليون ريال، مقابل 19009.49 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 0.087%.

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