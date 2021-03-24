"أم القرى" للعربية: صدور صك "مسار" خطوة أولى للطرح بسوق السعودية

قال الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، ياسر أبو عتيق، في مقابلة مع "العربية" إن صدور الصك الشامل لمشروع "مسار" في مكة المكرمة، "سيكون الركيزة الرئيسة والخطوة الأولى للذهاب للاكتتاب العام حسب الأمر السامي لتأسيس الشركة".

وأكد أبو عتيق صدور الموافقة السامية، على إصدار أربعة صكوك شاملة لمشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي "مسار"، لصالح شركة أم القرى للتنمية والإعمار.

وأوضح أن المشروع يهدف لمعالجة العشوائيات في الجزء الغربي من مدينة مكة المكرمة، من خلال توفير بيئة عمرانية تنموية واستثمارية متكاملة، بمساحة إجمالية تصل إلى 1.4 مليون متر مربع، وسيمر من هذا المسار حوالي 60% من زوار الحرم المكي.

وشرح أن المشروع يتميز بوجود ممر مشاة رئيس مرتبط بالمسجد الحرام مرورًا بمشروع جبل عمر، إضافة إلى الأسواق التجارية والوحدات الفندقية، والسكنية، بجانب المكاتب التجارية، متوقعاً أن تنتهي أعمال البنية التحتية للمشروع في أبريل 2022، بتكلفة تقديرية تبلغ 23 مليار ريال.

وتوقع أن يكون بديل التملك للأجانب هو "حق انتفاع لفترات طويلة" في المستقبل.

ووصف المشروع الأول من نوعه، بأنه يمكل تجربة الزائر لبيت الله الحرام، من بلده وصولاً إلى مطارات المملكة المجهزة بأحدث التقنيات ثم قطار الحرمين، وبعدها يستفيد من تجربة المسار للحرم المكي، في زيارة روحانية ستحمل معها الكثير من الذكريات.

وقال إن المشروع يشتمل على تطوير 6 أحياء عشوائية بحوالي 3626 عقارا، وهذا تطلب وقتا طويلا بتعويضات سيبلغ إجماليها 11 مليار ريال.

ووصف المشروع الذي يوفر فرصاً استثمارية ويستقطب مستثمرين مؤسساتيين من جميع أنحاء العالم، بأنه بناء مدينة تحت الأرض لمئة عام مقبلة.

وشرح أن المشروع يتضمن بناء أربعة فنادق ومركزي تسوق كبيرة تبدأ الإنشاءات فيها من الربع الثاني للعام الحالي، فيما تبدأ إنشاءات 3 أبراج جديدة في الربع الثالث.

وكشف أن "الاستثمار مفتوح لجميع المطورين المؤسساتيين الراغبين بالاستمثار طويل الأجل".