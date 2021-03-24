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المراكز العربية تعتزم إصدار صكوك دولية بالدولار

المراكز العربية مناسبة
شعار شركة المراكز العربية
سوق السعودية

المراكز العربية تعتزم إصدار صكوك دولية بالدولار

متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة المراكز العربية عن عزمها إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأميركي.

وقالت المراكز العربية في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تحديد عدد وقيمة أي صكوك سيتم طرحها بناءً على ظروف السوق والوضع المالي للشركة، واحتياجات الشركة المالية والاستراتيجية.

وأضافت أن الهدف من طرح الصكوك هو لأغراض الشركة التجارية العامة وتلبية أهدافها المالية والاستراتيجية.

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وأوضحت أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن أي طرح للصكوك سيكون مقصورا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وفقا للقواعد واللوائح التنظيمية الخاصة بتلك الدول.

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