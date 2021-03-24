.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

المراكز العربية تلتقي مستثمرين دوليين للترويج للصكوك

المراكز العربية مناسبة
شعار المراكز العربية
سوق السعودية

المراكز العربية تلتقي مستثمرين دوليين للترويج للصكوك

من هونغ كونغ وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة ولندن ونيويورك

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة المراكز العربية، عن عزمها عقد لقاءات دولية مع مستثمري أدوات الدخل الثابت تمهيداً لإصدار محتمل لصكوك دولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنها ستعقد الشركة سلسلة اللقاءات افتراضياً مع مستثمرين من هونغ كونغ وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة ولندن ونيويورك.

وأضافت أنها قامت بتعيين كريدي سويس، وجولدمان ساكس انترناشونال، واتش إس بي سي كمنسقين رئيسيين مسؤولين عن تنسيق أنشطة المديرين الرئيسيين ومتعهدي الاكتتاب في المعاملة.

اتفاق خليجي مرتقب مع التنين.. ماذا بعد الـ 19 مليار دولار سنوياً؟ اقتصاد اقتصاد الصين اتفاق خليجي مرتقب مع التنين.. ماذا بعد الـ 19 مليار دولار سنوياً؟

وعينت بنك كريدي سويس، وجولدمان ساكس انترناشونال، واتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وشركة كامكو للاستثمار، وبنك وربة، وشركة البلاد المالية كمديري اكتتاب مشتركين.

وأشارت إلى أن عدد وقيمة أي صكوك سيتم طرحها سوف يتم تحديده بناءً على ظروف السوق واحتياجات الشركة المالية والاستراتيجية.

كانت شركة المراكز العربية قد أعلنت عن عزمها إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأميركي.

وذكرت أن الهدف من طرح الصكوك هو لأغراض الشركة التجارية العامة وتلبية أهدافها المالية والاستراتيجية.

في سياق متصل، عيّنت وكالة Moody's لخدمة المستثمرين، اليوم، تصنيف إصدار الصكوك المقترح لشركة صكوك المراكز العربية 2 المحدودة في الفئة Ba2.

ورفعت الوكالة تصنيف الصكوك المستحقة في عام 2024 من الفئة Ba3 إلى الفئة Ba2 والبالغ قيمتها 500 مليون دولار أميركي والصادرة عن شركة صكوك المراكز العربية المحدودة. ولم يتغيّر تصنيف الشركة العائلي (CFR) لشركة المراكز العربية (ACC) في الفئة Ba2. ولدى جميع التصنيفات نظرة مستقبلية سلبية.

جاء إجراء التصنيف هذا عقب إعلان شركة المراكز العربية (ACC) عن إصدار سندات ذات حجم معياري والتي ستستخدم عائداتها لإعادة تمويل جزء من الدين المضمون ضمن إطار التسهيلات التمويلية بالمرابحة والإجارة القائمة والخاصة بالشركة، بالإضافة إلى سداد مبلغ 200 مليون دولار سحبته الشركة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة، والحفاظ على النقد المتبقّي في ميزانيتها العمومية لتمويل النفقات الرأسمالية المستقبلية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد