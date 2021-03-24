المراكز العربية تلتقي مستثمرين دوليين للترويج للصكوك

أعلنت شركة المراكز العربية، عن عزمها عقد لقاءات دولية مع مستثمري أدوات الدخل الثابت تمهيداً لإصدار محتمل لصكوك دولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنها ستعقد الشركة سلسلة اللقاءات افتراضياً مع مستثمرين من هونغ كونغ وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة ولندن ونيويورك.

وأضافت أنها قامت بتعيين كريدي سويس، وجولدمان ساكس انترناشونال، واتش إس بي سي كمنسقين رئيسيين مسؤولين عن تنسيق أنشطة المديرين الرئيسيين ومتعهدي الاكتتاب في المعاملة.

وعينت بنك كريدي سويس، وجولدمان ساكس انترناشونال، واتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وشركة كامكو للاستثمار، وبنك وربة، وشركة البلاد المالية كمديري اكتتاب مشتركين.

وأشارت إلى أن عدد وقيمة أي صكوك سيتم طرحها سوف يتم تحديده بناءً على ظروف السوق واحتياجات الشركة المالية والاستراتيجية.

كانت شركة المراكز العربية قد أعلنت عن عزمها إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأميركي.

وذكرت أن الهدف من طرح الصكوك هو لأغراض الشركة التجارية العامة وتلبية أهدافها المالية والاستراتيجية.

في سياق متصل، عيّنت وكالة Moody's لخدمة المستثمرين، اليوم، تصنيف إصدار الصكوك المقترح لشركة صكوك المراكز العربية 2 المحدودة في الفئة Ba2.

ورفعت الوكالة تصنيف الصكوك المستحقة في عام 2024 من الفئة Ba3 إلى الفئة Ba2 والبالغ قيمتها 500 مليون دولار أميركي والصادرة عن شركة صكوك المراكز العربية المحدودة. ولم يتغيّر تصنيف الشركة العائلي (CFR) لشركة المراكز العربية (ACC) في الفئة Ba2. ولدى جميع التصنيفات نظرة مستقبلية سلبية.

جاء إجراء التصنيف هذا عقب إعلان شركة المراكز العربية (ACC) عن إصدار سندات ذات حجم معياري والتي ستستخدم عائداتها لإعادة تمويل جزء من الدين المضمون ضمن إطار التسهيلات التمويلية بالمرابحة والإجارة القائمة والخاصة بالشركة، بالإضافة إلى سداد مبلغ 200 مليون دولار سحبته الشركة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة، والحفاظ على النقد المتبقّي في ميزانيتها العمومية لتمويل النفقات الرأسمالية المستقبلية.