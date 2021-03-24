.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تفاقم خسائر "اتحاد الخليج الأهلية" 28% في 2020

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني
سوق السعودية

تفاقم خسائر "اتحاد الخليج الأهلية" 28% في 2020

بسبب الزيادة في مجموع مصاريف التشغيل الأخرى

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت خسائر شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني بنسبة 28.1% خلال العام 2020، لتسجل 39.36 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 30.74 مليون ريال في 2019.

وقالت "اتحاد الخليج الأهلية" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن السبب الرئيسي في ارتفاع الخسارة السنوية للشركة، يعود إلى الزيادة في مجموع مصاريف التشغيل الأخرى بالصافي بمبلغ 20.651 مليون ريال.

وتابعت: "ساهم جزئيا في تقليل الخسائر الارتفاع في صافي دخل الاكتتاب بمبلغ 12.025 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي".

فيتش تعدل النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة أسواق المال اقتصاد العراق فيتش تعدل النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة

وقالت إن إجمالي الخسائر المتراكمة في 31 ديسمبر 2020 بلغ 59.542 مليون ريال وهو ما يمثل 25.95% من رأس المال مقارنة بخسائر متراكمة قدرها مبلغ 13.965 مليون ريال في 31 ديسمبر 2019 ومثل 9.30% من رأس مال الشركة.

وأشارت إلى نفاذ قرار دمج الشركة الأهلية للتأمين التعاوني في "اتحاد الخليج الأهلية" بتاريخ 06 ديسمبر 2020 وعليه فقد تم دمج قائمة المركز المالي للأهلية كما هي بتاريخ 05 ديسمبر في قائمة المركز المالي للشركة بذلك التاريخ، أما فيما يخص قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل، فقد تم توحيدها مع تلك الخاصة بالشركة بداية من 06 ديسمبر 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد