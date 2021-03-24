تفاقم خسائر "اتحاد الخليج الأهلية" 28% في 2020

ارتفعت خسائر شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني بنسبة 28.1% خلال العام 2020، لتسجل 39.36 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 30.74 مليون ريال في 2019.

وقالت "اتحاد الخليج الأهلية" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن السبب الرئيسي في ارتفاع الخسارة السنوية للشركة، يعود إلى الزيادة في مجموع مصاريف التشغيل الأخرى بالصافي بمبلغ 20.651 مليون ريال.

وتابعت: "ساهم جزئيا في تقليل الخسائر الارتفاع في صافي دخل الاكتتاب بمبلغ 12.025 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي".

وقالت إن إجمالي الخسائر المتراكمة في 31 ديسمبر 2020 بلغ 59.542 مليون ريال وهو ما يمثل 25.95% من رأس المال مقارنة بخسائر متراكمة قدرها مبلغ 13.965 مليون ريال في 31 ديسمبر 2019 ومثل 9.30% من رأس مال الشركة.

وأشارت إلى نفاذ قرار دمج الشركة الأهلية للتأمين التعاوني في "اتحاد الخليج الأهلية" بتاريخ 06 ديسمبر 2020 وعليه فقد تم دمج قائمة المركز المالي للأهلية كما هي بتاريخ 05 ديسمبر في قائمة المركز المالي للشركة بذلك التاريخ، أما فيما يخص قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل، فقد تم توحيدها مع تلك الخاصة بالشركة بداية من 06 ديسمبر 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020.