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"زجاج" تُعين عمر الحميدان رئيساً لمجلس الإدارة

شركة الصناعات الزجاجية الوطنية
شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"
سوق السعودية

"زجاج" تُعين عمر الحميدان رئيساً لمجلس الإدارة

حتى انتهاء الدورة الحالية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"، اليوم الأربعاء، عن موافقة مجلس الإدارة على تعيين عمر رياض الحميدان، رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين بندر عبدالرحمن الزامل، نائباً لرئيس مجلس الإدارة، حتى انتهاء الدورة الحالية.

كانت شركة "زجاج" قد أعلنت عن موافقة مجلس الإدارة على استقالة رياض بن محمد الحميدان رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) من منصبه كرئيس مجلس الإدارة، بتاريخ 15 مارس 2021.

وقالت إن الاستقالة بسبب ظروفه الصحية وتسري اعتبارا من تاريخ 17 مارس 2021.

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وأضافت الشركة، أن نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس بندر بن عبدالرحمن الزامل، سيتولى مهام رئيس المجلس إلى حين تعيين رئيس مجلس الإدارة وأخذ الموافقات من الجهات ذات العلاقة.

وقرر مجلس الإدارة، في قراره السابق، الموافقة على تعيين عثمان بن رياض الحميدان عضواً في مجلس الإدارة (غير تنفيذي) لاستكمال باقي مدة الدورة الحالية.

وأوضحت "زجاج"، أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

وأشارت إلى أن عثمان رياض الحميدان حصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية عام 2004 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وانضم إلى شركة نعيم للاستثمار من عام 2004 إلى 2006 كمحلل مالي، كما انضم إلى مجموعة صيدليات الحياة عام 2006 إلى 2010 كمدير استثمار، ويشغل حالياً منصب مدير الاستثمار في أبراج الحياة للمقاولات.

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