مجلس الوزراء يمدد عقد التزام "سابتكو" لمدة سنة

وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه مساء أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي لمدة سنة تبدأ من تاريخ 1 رجب 1442هـ إلى تاريخ 30 جمادى الآخر 1443هـ.

كانت الحكومة السعودية بدأت في العام 1979 ترسيخ مفهوم النقل العام بالسعودية عبر تأسيس الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" كشركة سعودية مساهمة وتعد الحكومة أكبر مساهمي الشركة لتكون بذلك الناقل البري الوطني الأول.

وجددت الحكومة السعودية منح "سابتكو" التزام نقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها عدة مرات تراوحت بين سنة و15 سنة.

وأعلنت "سابتكو" في منتصف أكتوبر 2020، عن إبلاغها بموجب خطاب رئيس الهيئة العامة للنقل والمتضمن موافقة مبدئية من مجلس الوزراء على ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لمعالجة وضع الأصول الخاصة بالشركة مع تمديد عقد الالتزام لمدة سنة.

وأعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عن تحديد احتساب الأثر المالي لمعالجة وضع الأصول الخاصة بالشركة في ضوء الأحكام الواردة في عقد الالتزام المبرم بين كل من الحكومة والشركة، وذلك بزيادة في مصاريف الاستهلاك بنحو 27 مليون ريال على مدى الست سنوات القادمة.