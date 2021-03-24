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"زين" و"موبايلي" تحصلان على موافقة لدمج أنشطة أبراج الاتصالات

شركات

"زين" و"موبايلي" تحصلان على موافقة لدمج أنشطة أبراج الاتصالات

دمج وتوحيد الأبراج تحت كيان اسمه "شركة الأبراج"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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تسلمت شركة "زين السعودية" الموافقة المبدئية على الطلب المقدم لتشكيل تحالف للاستحواذ على أبراج الاتصالات المملوكة لكل من شركتي "موبايلي" و"زين السعودية".

وتضمنت الموافقة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على دمج وتوحيد هذه الأبراج تحت كيان اسمه "شركة الأبراج"، بغرض حصول الكيان المزمع إنشاؤه على ترخيص.

وكانت شركتا "زين السعودية" و"موبايلي" قد وقعتا على مذكرة تفاهم لتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تتولى إعداد وطرح كراسة طلب عروض لشراء أبراج الهاتف المتنقل التي يملكها الطرفان، أو دمجها في شركة واحدة مع مستثمرين آخرين العام الماضي.

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