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"أرامكو" السعودية تعلن تعيينات جديدة في الإدارة

أرامكو- موقع الشركة
أرامكو السعودية
أرامكو

"أرامكو" السعودية تعلن تعيينات جديدة في الإدارة

عيّنت خالد العبد القادر نائبا لرئيس الموارد غير التقليدية

متابع الغاء المتابعة

لندن – رويترز

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أعلنت أرامكو السعودية هذا الأسبوع تعيينات جديدة في المناصب العليا تسري من أول أبريل نيسان.

وعينت الشركة خالد العبد القادر نائبا لرئيس الموارد غير التقليدية.

إلى ذلك، عيّنت ناصر النعيمي كبير نواب الرئيس لأنشطة المصب ومسفر الزهراني نائب الرئيس للاستكشاف.

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وكانت 3 مصادر قد قالت إن أرامكو السعودية أرسلت تطلب من البنوك تقديم عروضها لتمويل ترغب في إتاحته لمستثمرين يتطلعون لاستئجار خطوط أنابيب تملكها، في مؤشر على أن شركة النفط العملاقة تمضي قدما في خططها لاستخلاص القيمة من أصولها.

وأفاد مصدران أن أرامكو، التي تتلقى المشورة من جيه.بي مورغان ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية اليابانية بخصوص التمويل، أرسلت الطلب خلال الأسابيع القلية الماضية إلى بنوك سبق أن أقرضت الشركة بالفعل. واشترطت المصادر عدم كشف هويتها نظرا لاعتبارات سرية المعلومات.

وأضاف المصدران أن الشركة تطلب من المقرضين تقديم التزامات قد تصل إلى 10 مليارات دولار.

ولم ترد أرامكو ولا جيه.بي مورغان بعد على طلبات للتعقيب. وأحجمت ميتسوبيشي يو.إف.جه عن التعليق بحسب وكالة "رويترز".

وكانت مصادر قالت في السابق إن صفقة خطوط الأنابيب المزمعة ستكون على غرار صفقات البنية التحتية التي وقعتها خلال العامين الماضيين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي جمعت مليارات الدولارات من تأجير أصول خطوط لأنابيب النفط والغاز إلى مستثمرين.

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