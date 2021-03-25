رئيس "لمرير" البحرينية للعربية: توجه للاستثمار في الصين وسنغافورة وهونغ كونغ

تعتزم مؤسسة لمرير الاستشارية في البحرين، إطلاق صندوقين للاستثمارات العالمية نهاية النصف الأول من هذا العام، بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 مليون دولار.

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة لمرير الاستشارية، الدكتور عدنان يوسف، في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الخميس، إن الصندوق الأولي لم يطرح كاملاً ولا يزال كفكرة، ويوجه إلى آسيا في دول الصين وسنغافورة وهونغ كونغ، لا سيما في شركات التكنولوجيا، قبل أن تُسجل أو تطرح طرحاً عاماً.

وبحسب بيان للشركة فمن المقرر أن يخصص الطرح الأولي بقيمة 200 مليون دولار لمنطقة الشرق الأقصى.

وأضاف رئيس لمرير الاستشارية، أن الصناديق سوف تسجل في البحرين بعد أخذ الموافقات اللازمة ومنها موافقة البنك المركزي البحريني، وإطلاقها في السوق الخليجي بعد ذلك.

وأوضح أن كثير من استثمارات دول الخليج من الصناديق السيادية والأجهزة والقطاع الخاص تتجه للولايات المتحدة، بينما صناديق الشركة سوف تتوجه إلى الصين وسنغافورة وهونغ كونغ كدول لديها فرص استثمار في التكنولوجيا ومعدل نمو كبير.

أما الطرح الثاني فسوف يتم توجيهه لمنطقة الشرق الأوسط مع التركيز على كل من مصر وتركيا والجزائر وتتراوح قيمته بين 200 إلى 300 مليون دولار .

وقال عدنان يوسف إن مصر لديها فرص نمو كبيرة وانفتاح جيد، ودول الخليج ليس لديها شريحة في استثمارات شراء الشركات والاستحواذات مقارنة بالاستثمار في العقار.

تجدر الإشارة إلى أن "لمرير" تعمل في مجال تقديم الاستشارات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية والاستثمارية وقطاعات المال والأعمال.