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جائحة كورونا تهوي بأرباح سنوك الصينية 59% في 2020

سنوك الصينية
تراجعت أرباح شركة سنوك الوطنية لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 2017
اقتصاد الصين

جائحة كورونا تهوي بأرباح سنوك الصينية 59% في 2020

لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 2017

متابع الغاء المتابعة

بكين – رويترز

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أعلنت شركة سنوك الوطنية الصينية لإنتاج النفط والغاز البحري، انخفاض أرباح 2020 بنسبة 59%، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 2017، إذ ألحقت جائحة فيروس كورونا الضرر بأسعار الطاقة وأضرت باستهلاك الوقود.

وأعلنت الوحدة المدرجة التابعة لشركة الصين الوطنية للنفط البحري عن صافي ربح 24.96 مليار يوان (3.82 مليار دولار)، انخفاضا من 61.05 مليار يوان في 2019، بينما بلغت الإيرادات 155.37 مليار يوان وفقا لبيان قدمته الشركة لبورصة هونغ كونغ اليوم الخميس.

ويتماشى صافي الربح مع توقعات المحللين البالغة 24.338 مليار يوان، وفقا لبيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.

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وسنوك واحدة من بين أقل شركات التنقيب والإنتاج تكلفة، إذ بلغت تكلفة جميع إنتاجها 26.34 دولار للبرميل في 2020.

وبلغت أسعار النفط المحققة للشركة 40.96 دولار للبرميل، بانخفاض 35.3% على أساس سنوي، وانخفضت أسعار الغاز 1.6% إلى 6.17 دولار لكل ألف قدم مكعبة.

وبلغ الإنتاج 528.2 مليون برميل من المكافئ النفطي في 2020، بزيادة 4.3% على أساس سنوي.

وحطمت جائحة كوفيد-19 الطلب العالمي على الطاقة في 2020، إذ أُغلقت الاقتصادات وتعثرت حركة السفر.

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