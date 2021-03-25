الاتصالات السعودية توصي بتوزيع ملياري ريال أرباحاً إضافية عن 2020

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع ريال للسهم كأرباح نقدية إضافية على مساهمي الشركة عن عام 2020، وسيتم عرضها على الجمعية العامة في اجتماعها القادم للموافقة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ الموزع ملياري ريال، لعدد ملياري سهم.

وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%، وتكون أحقية توزيعات الأرباح النقدية الإضافية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا، وستعلن تاريخ التوزيع لاحقاً.

من الجدير بالذكر أن إجمالي التوزيعات النقدية لعام 2020، بعد الموافقة على توزيع أرباح نقدية إضافية، ستبلغ 5 ريالات للسهم تمثل نسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "إس تي سي"، عن ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 3.09% في العام 2020، لتصل إلى 10.99 مليار ريال، مقابل 10.66 مليار ريال في 2019.

وقالت "إس تي سي"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال عام 2020 بمبلغ 330 مليون ريال مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى عدة أسباب أبرزها ارتفاع إجمالي الإيرادات بمبلغ 4.586 مليار ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 3.023 مليار ريال والسبب بشكل رئيسي يعود لارتفاع الرسوم الحكومية ورسوم استخدام الشبكات وتكاليف مبيعات الأجهزة.

كانت الشركة قد أعلنت عن نتائج أولية سنوية، أظهرت تحقيقها صافي ربح نحو 11.08 مليار ريال في 2020، مقابل 10.66 مليار ريال في 2019، بزيادة 3.9%.