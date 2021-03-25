"أبوظبي التجاري" يوصي بتوزيع 1.87 مليار درهم أرباحاً عن 2020

أوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري بتوزيع أرباح نقدية قدرها 0.27 درهم لكل سهم، أي ما يعادل 1.878 مليار درهم أو 49٪ من صافي الأرباح وذلك عن عام 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السادس والثلاثين الذي عقد افتراضيا "عن بعد"، برئاسة خلدون خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وناقش اجتماع الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت المصادقة عليه.

وقال المبارك إن بنك أبوظبي التجاري "يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات"، مشيرا إلى مشاركته مع جميع المساهمين في تعزيز قوة البنك والاستفادة من التغيرات والتحولات الكبيرة التي تحدث في مختلف القطاعات.

وأضاف: "ننطلق في العام الجديد ونحن نشهد تطورات وأحداث مؤثرة على مستوى العالم حيث نفتخر ونعتز بما قام به بنك أبوظبي التجاري من دور في التصدي لجائحة "كوفيد-19" ودعم الجهود الوطنية لمواجهتها، من خلال المساهمة في حماية اقتصادنا الوطني وتأمين متطلبات الحياة".

وأشار إلى أنه خلال 2020، أطلق البنك استراتيجية النمو والتطور للخمس سنوات القادمة "لمواكبة التحول الذي نشهده في قطاعي الأعمال والأفراد"، وتهدف الاستراتيجية إلى توسيع نطاق عروض البنك ومنتجاته، بالإضافة إلى تعزيز أدائه المالي.

ولفت إلى أن شهر أبريل من عام 2020 شهد اكتمال عملية الدمج مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، والتي استمرت لمدة أحد عشر شهراً، وبذلك أصبح بنك أبوظبي التجاري ثالث أكبر مؤسسة مالية من حيث الأصول في دولة الإمارات، وبمجموع عملاء يفوق المليون عميل.