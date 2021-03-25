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"بنك البلاد" يعلن عزمه إصدار صكوك بسقف 3 مليارات ريال

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بنوك السعودية

"بنك البلاد" يعلن عزمه إصدار صكوك بسقف 3 مليارات ريال

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العربية.نت

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أعلن "بنك البلاد" عن عزمه إصدار صكوك مقوّمة من الشريحة الثانية (Tier 2) بالريال السعودي، بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة مليارات ريال من خلال طرح خاص في المملكة.

قد يشمل الطرح المحتمل أيضاً خياراً لحاملي الصكوك بقيمة مليارين ريال سعودي (مستحقة 2026م)، والتي سبق وأن أصدرها البنك لاستبدال استثمارهم في الصكوك السابقة للاستثمار في الصكوك من الشريحة الثانية، وهي خاضعة لشروط وأحكام الصكوك.

وقد عيّن البنك شركة "البلاد المالية" كمنسق ومتعامل منفرد للطرح المحتمل.

وقال البنك في بيان على موقع السوق السعودية "تداول"، إنه سيتم تحديد عدد وقيمة الصكوك من الشريحة الثانية المزمع طرحها بناءً على ظروف السوق.

وأضاف أن هذا الطرح المحتمل يهدف إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك.

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