"أليانز إس إف" تتحول لخسائر 17.6 مليون ريال في 2020

تحولت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني "أليانز إس إف"، لتحقيق خسائر نحو 17.6 مليون ريال في العام 2020، مقابل صافي ربح قبل الزكاة 41.6 مليون ريال في 2019.

وقالت "أليانز إس إف"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة والضريبة بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي الإيرادات بنسبة 24.7% إلى 529.1 مليون ريال في 2020، مقابل 702.6 مليون ريال في 2019، قابلها ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 10.6% إلى 136.3 مليون ريال في 2020، مقابل 123.3 مليون ريال في 2019.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الإيرادات إلى الانخفاض في صافي إيرادات قطاع تأمين المركبات بنسبة 36.9% إلى 289.1 مليون ريال مقابل 458 مليون ريال.