.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"أليانز إس إف" تتحول لخسائر 17.6 مليون ريال في 2020

نتائج شركات التأمين للربع الثاني 2020
انخفاض صافي إيرادات "أليانز إس إف" بنسبة 24.7%
سوق السعودية

"أليانز إس إف" تتحول لخسائر 17.6 مليون ريال في 2020

بسبب انخفاض صافي الإيرادات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تحولت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني "أليانز إس إف"، لتحقيق خسائر نحو 17.6 مليون ريال في العام 2020، مقابل صافي ربح قبل الزكاة 41.6 مليون ريال في 2019.

وقالت "أليانز إس إف"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة والضريبة بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي الإيرادات بنسبة 24.7% إلى 529.1 مليون ريال في 2020، مقابل 702.6 مليون ريال في 2019، قابلها ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 10.6% إلى 136.3 مليون ريال في 2020، مقابل 123.3 مليون ريال في 2019.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الإيرادات إلى الانخفاض في صافي إيرادات قطاع تأمين المركبات بنسبة 36.9% إلى 289.1 مليون ريال مقابل 458 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40 روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40
شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة

الأكثر قراءة

فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي
ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد
السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. "اللي عايز يجرب يجرب"
هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان

قبل أن تذهب

تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن
تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن

اكتشف المزيد