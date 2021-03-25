ارتفاع خسائر "أميانتيت" لـ389 مليون ريال.. لتبلغ 64% من رأسمال

ارتفعت خسائر شركة "أميانتيت"، إلى 389.4 مليون ريال بنهاية عام 2020، مقارنة بخسائر 338.5 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الارتفاع في صافي خسارة العام الحالي عن العام السابق يُعزى في غالبيته إلى:

أ) انخفاض المبيعات بمقدار 339.4 مليون ريال بنسبة (43.5%) مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة لتأثر عمليات الشركة والشركات التابعة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، حيث تم تأجيل بعض العقود وتأخير إضافي في وصول المواد الأولية، وبالتالي انخفاض مستويات الطاقة الإنتاجية للمخزون.

ب) تكوين بعض المخصصات في عام 2020 بمبلغ 113.17 مليون ريال كالاتي:مخصص خسائر ذمم مدينة بقيمة 35.9 مليون ريال سعودي، مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (تحت الإجراء القانوني) بقيمة 65.6 مليون ريال، خصم على حجوزات حسن تنفيذ بقيمة 4.13 مليون ريال، مخصص ضمان بقيمة 4.04 مليون ريال ومخصص مخزون بقيمة 3.5 مليون ريال.

ج) إعادة تقييم خطط ملكية أسهم الموظفين وأثرها المالي 12.7 مليون ريال عام 2020.

د) زيادة في مخصص الزكاة في عام 2020 بمقدار 23.8 مليون ريال عن العام السابق.

هـ) تم إجراء اختبار هبوط في قيمة الاستثمار في المشروع المشترك (أميبلو)، ونتج عنه تسجيل خسارة بمقدار 9.9 مليون ريال في 2020 طبقا للمعيار المحاسبي الدولي 36 "انخفاض في قيمة الأصول".

تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 64.22 % من رأس المال

إلى ذلك، أعلنت شركة "أميانتيت العربية السعودية"، بلوغ خسائرها المتراكمة 64.22% من رأس المال.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الخميس، اتخاذ الإجراءات النظامية المطلوبة في هذه الحالة

وقالت الشركة في بيانها إن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر إصدار قرار في الموضوع استنادا إلى الأمر الملكي الكريم رقم (15016) وتاريخ 1442/03/16هـ بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ.

فقد تم تعطيل العمل بالفقرة الثانية من المادة 150 من نظام الشركات، والتي تقضي بأنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال 180 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتي تنتهي بتاريخ 21-09-2021) أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستُعدّ الشركة منقضية بقوة النظام.