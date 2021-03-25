"باتك" تتحول للخسائر بـ 13 مليون ريال في 2020

أظهرت النتائج المالية السنوية لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية "باتك"، تحولها للخسارة بنحو 12.85 مليون ريال في 2020، مقارنة بصافي أرباح نحو 6.9 مليون ريال في 2019.

وقالت "باتك" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن سبب تحقيق صافي خسارة خلال العام 2020 مقارنة بصافي ربح خلال العام 2019 يعود بشكل جوهري إلى الزيادة في تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بنسبة 662% وبلغ مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المكون خلال العام 2020 مبلغ 17.75 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 2.33 مليون ريال للعام 2019.

وأضافت الشركة أنه من الأسباب أيضاً، الزيادة في التكاليف التمويلية بنسبة 211% حيث بلغ المصاريف التمويلية خلال العام 2020 مبلغ 7.7 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 2.48 مليون ريال للعام السابق وذلك نتيجة زيادة التسهيلات البنكية في بعض شركات المجموعة نتيجة إضافات أصول جديدة وتنفيذ مشروع المواقف الذكية بالمنطقة الشرقية.

وأشارت "باتك" إلى الزيادة في مصاريف الزكاة المقدرة بنسبة 39%، وبلغت مصاريف الزكاة المقدرة للعام 2020 مبلغ 6.26 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 4.5 مليون ريال للعام 2019.

وقالت الشركة إنها ستقوم خلال العام 2021 بالعمل على إعداد استراتيجية جديدة لها، تهدف إلى التنمية والتوسع في أعمالها الخدمية وإعادة هيكلة القطاعات التشغيلية بالشركة، وتطوير أدائها، ليتوافق مع التطورات الكبرى التي تشهدها المملكة وفق رؤية المملكة 2030، كي تستطيع تلبية حجم الطلب المتوقع على الخدمات التي تقدمها الشركة في المرحلة المقبلة.