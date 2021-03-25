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"تْشب" تعتزم زيادة رأس المال 50% بأسهم منحة

تْشب للتأمين
شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني
سوق السعودية

"تْشب" تعتزم زيادة رأس المال 50% بأسهم منحة

بمنح سهم واحد لكل سهمين

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني عن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهمين.

وقالت "تْشب" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن رأس المال بعد الزيادة يصبح 300 مليون ريال، بدلاً من 200 مليون ريال، بنسبة زيادة 50%.

وأضافت أن عدد الأسهم بعد الزيادة يصبح 30 مليون سهم بدلاً من 20 مليون سهم.

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وأوضحت أن سبب الزيادة يتمثل في تعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وأشارت إلى أن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 100 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

ويكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة، والذي سيتم تحديده لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

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