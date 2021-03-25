خسائر "العبداللطيف" ترتفع 113% في 2020 لـ25 مليون ريال

ارتفعت خسائر شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي "العبداللطيف" بنسبة 112.8% خلال العام 2020، لتسجل نحو 24.8 مليون ريال، مقابل نحو 11.7 مليون ريال خسائر في 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن أسباب انخفاض إجمالي الأرباح والربح التشغيلي وزيادة صافي الخسارة وخسارة الدخل الشامل للسنة المالية 2020 مقارنة بالسنة السابقة يعود إلى الانخفاض الحاد في المبيعات بسبب تراجع الطلب، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض أرباح تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.

وأضافت "العبداللطيف" أن صافي الربح تأثر كذلك بالزيادة في مخصص الزكاة الشرعية المكون، وزيادة الخسائر الإكتوارية من إعادة قياس منافع الموظفين، بالإضافة إلى الارتفاع في تكلفة الكميات المنتجة نظراً لتحمل الشركة نفقات تشغيلية وعدم الاستغلال لكامل الطاقة الإنتاجية.

تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 22.4% في 2020 إلى 466.1 مليون ريال، مقابل 600.5 مليون ريال في 2019.

وذكرت الشركة أنها تأثرت بتداعيات جائحة كورونا "كوفيد - 19" مما أثر سلباً على أنشطة الشركة، وتوقف الإنتاج تارة أو تَقلَص تارةً أخرى خلال فترات الإغلاق، واتخاذ الشركة لعدد من التدابير الضرورية لخفض النفقات الجارية والرأسمالية وإدارة المدينين بشكل يتوافق مع متطلبات الفترة وتخطيط المخزون وتحديث خطط المشتريات وتنسيق العلاقة مع الموردين.

وأوضحت "العبداللطيف" أنها استفادت من المبادرات الحكومية والدعم الكبير الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى الشركات.