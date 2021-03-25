خسائر "ساتورب" ترتفع بأكثر من 304% في 2020

أظهرت النتائج المالية لشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب"، ارتفاع صافي الخسائر بنسبة 304.2% خلال العام 2020، لتسجل نحو 2.59 مليار ريال، مقارنة بنحو 641.57 مليون ريال في العام 2019.

وبحسب بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، فإن الزيادة في الخسائر خلال العام 2020 مقارنة بالعام السابق، تعود إلى تأثر المصفاة بأعمال الصيانة الدورية لوحدات خط الإنتاج الثاني والذي تسبب في انخفاض طاقة معالجة المصفاة بالإضافة إلى انخفاض هوامش الربح للتكرير والبتروكيماويات.

وتراجعت إيرادات "ساتورب" بنسبة 42.7% في العام 2020، لتسجل نحو 22.62 مليار ريال، مقابل 39.46 مليار ريال في 2019.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، ارتفع صافي خسائر "ساتورب" بنسبة 95.8% لتصل إلى 1.79 مليار ريال، مقارنة بخسائر نحو 916.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.