خسائر "كيمانول" ترتفع 228% في 2020 لـ276 مليون ريال

ارتفعت خسائر شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" بنسبة 228.4% خلال العام 2020، لتسجل 276.09 مليون ريال، مقابل 84.08 مليون ريال خسائر في 2019.

وقالت "كيمانول" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن سبب ارتفاع صافي الخسارة يعود بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض أسعار المنتجات وذلك نتيجةً للإغلاق الكلي والجزئي في بعض الأسواق العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا، والذي أدى بدوره إلى انخفاض قيمة بعض أصول الشركة بمبلغ 157 مليون ريال، وهو ما يمثل نسبة 57% من صافي خسائر عام 2020، بالإضافة إلى زيادة المخصصات خلال عام 2020 لنفس الأسباب.

وأشارت الشركة إلى أنها قامت خلال الربع الأول من عام 2020 بإجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة لعدد اثنين من مصانعها والتي أُعلن عنها على موقع تداول بتاريخ 29 ديسمبر 2019.

وأوضحت أنه على الرغم من ذلك، فإنه قامت بزيادة حجم مبيعاتها خلال عام 2020 بنحو 13% مقارنة مع العام السابق، بالإضافة إلى أنها قامت بترشيد الكثير من نفقاتها، مما أسهم في تقليص الخسائر المسجَّلة خلال العام بشكلٍ كبير.

وذكرت "كيمانول"، أن خسائرها المتراكمة بلغت 544.5 مليون ريال بنهاية 2020، وهو ما يعادل 45.14% من رأس مال الشركة البالغ 1.206 مليار ريال.

وقالت إن الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر المتراكمة يعود إلى تخفيض قيمة بعض الأصول خلال الفترات السابقة والحالية، والتي تمثل نحو 59% من إجمالي الخسائر المتراكمة، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار العالمية لبعض المنتجات البتروكميائية خلال الأعوام السابقة بسبب تباطؤ الطلب العالمي وجائحة فيروس كورونا.