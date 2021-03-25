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دور للضيافة تتحول لخسائر بـ49.5 مليون ريال في 2020

شركة دور للضيافة
شركة دور للضيافة
سوق السعودية

دور للضيافة تتحول لخسائر بـ49.5 مليون ريال في 2020

توصية بعد توزيع أرباح

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دبي - العربية.نت

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تحولت شركة دور للضيافة للخسارة بنحو 49.49 مليون ريال في العام 2020، مقارنة بصافي ربح نحو 53 مليون ريال في العام 2019.

وقالت "دور" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن انخفاض صافي الربح خلال 2020 مقارنة مع العام 2019 يعود إلى انخفاض إيرادات الضيافة نتيجة إغلاق منشآت الشركة بمدينة مكة المكرمة بسبب جائحة "كورونا"، والتي أدت إلى توقف موسم العمرة والحج، وانخفاض الطلب على قطاع الفنادق من قبل قطاع الأعمال والأفراد نظراً للإجراءات الاحترازية الوقائية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

وأضافت أن ذلك بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى وتكوين مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها، بالإضافة إلى تكوين بعض المخصصات لمقابلة بعض الالتزامات المحتملة.

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وأشارت الشركة إلى أنها نجحت في تحقيق ربح تشغيلي قدره 5.7 مليون ريال خلال عام 2020، على الرغم من تأثر القطاع الفندقي بجائحة كورونا، كما تمكنت من ترشيد المصاريف إلى حدها الأدنى وتحسن الإيرادات من النشاط العقاري نتيجة تأجير عدد من الوحدات السكنية الجديدة التي دخلت التشغيل خلال العام.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة دور للضيافة عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020، وذلك لدعم المركز المالي والسيولة النقدية في الشركة وعدم تحقيق أرباح لهذا العام بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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