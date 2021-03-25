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مسك تتحول للربحية في 2020.. وتحقق 2.1 مليون ريال

شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك
شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك
سوق السعودية

مسك تتحول للربحية في 2020.. وتحقق 2.1 مليون ريال

مقابل خسائر 24.6 مليون ريال في 2019

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2020، محققة نموا في صافي الربح نسبته صافي ربح قدره 2.1 مليون ريال، مقابل خسائر 24.6 مليون ريال في 2019.

یعود سبب تحقيق صافي ربح خلال العام الحالي مقارنة بصافي خسارة خلال العام السابق إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال العام الحالي، و انخفاض المصاريف خلال العام الحالي باستثناء مخصص الزكاة، وفقا للشركة.

وبلغت الخسائر المتراكمة 67.9 مليون ريال بنسبة قدرها 17% من رأس مال الشركة البالغ 400 مليون ريال حتى نهاية 2020.

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