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"موبايلي": دراسة وتقييم عروض المستثمرين بشأن الأبراج

موبايلي جيدة
فرع تابع لشركة "موبايلي"
سوق السعودية

"موبايلي": دراسة وتقييم عروض المستثمرين بشأن الأبراج

بهدف تحقيق أفضل عائد للشركة

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، إن موافقة مجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الطلب المرفوع للهيئة من كل من شركة "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" وشركة الاستثمارات الرائدة "الرائدة" وشركة آي أتش أس كي اس ايه المحدودة "آي أتش أس" (أحد المستثمرين المحتملين) بتشكيل تحالف للاستحواذ على أبراج الاتصالات المملوكة لكل من شركتي موبايلي وزين السعودية ودمج وتوحيد هذه الأبراج تحت كيان تجاري مسجل في المملكة العربية السعودية "شركة الأبراج" تعد مبدئية لأحد المستثمرين المحتملين.

وأضافت شركة "موبايلي" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، أنها لاتزال في مرحلة تقييم ودراسة العروض المقدمة من المستثمرين لكافة الخيارات المطروحة.

وأوضحت أن الخيارات المطروحة هي شراء أبراج الهاتف المتنقل التي يملكها الطرفين، أو دمجها في شركة واحدة مع مستثمرين آخرين، أو تشغيلها نيابة عنهم.

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وأشارت إلى أن ذلك بهدف تحقيق أفضل عائد للشركة ومستثمريها ورفع نسبة المشاركة في أبراج الاتصالات وتحقيق الكفاءة القصوى، والارتقاء بمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات بدعم وإشراف من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكانت شركتا "زين السعودية" و"موبايلي" قد وقعتا على مذكرة تفاهم لتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تتولى إعداد وطرح كراسة طلب عروض لشراء أبراج الهاتف المتنقل التي يملكها الطرفان، أو دمجها في شركة واحدة مع مستثمرين آخرين العام الماضي.

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