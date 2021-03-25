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أرباح أوراسكوم كونستراكشون السنوية تتراجع 25% إلى 90.9 مليون دولار

أوراسكوم كونستراكشن
أوراسكوم كونستراكشون
شركات

أرباح أوراسكوم كونستراكشون السنوية تتراجع 25% إلى 90.9 مليون دولار

مقابل 121.3 مليون دولار في 2019

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، اليوم الخميس، عن تراجع صافي أرباحها في 2020 بنسبة 25% إلى 90.9 مليون دولار مقابل 121.3 مليون دولار في 2019.

وقالت الشركة إن قيمة الإيرادات بلغت 3.4 مليار دولار وقيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المجمعة بلغت 197.8 مليون دولار في نهاية عام 2020.

وأوضحت أن صافي الربح العائد للمساهمين بلغت 25.9 مليون دولار في الربع الرابع 2020 و90.9 مليون دولار في نهاية عام 2020.

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وبلغ الرصيد النقدي الصافي 358.6 مليون دولار في 31 ديسمبر 2020 والتدفقات النقدية التشغيلية بلغت 138.2 مليون دولار في نهاية عام 2020.

وصول قيمة المشروعات تحت التنفيذ إلى 5.4 مليار دولار، وبلغت قيمة العقود الجديدة المجمعة 2.9 مليار دولار، والعقود الجديدة، بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 4.2 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2020.

وحققت مجموعة BESIX إجمالي 4.2 مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة وعقود جديدة بقيمة 2.3 مليار يورو في نهاية عام 2020.

ويقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح 0.2313 دولار أميركي للسهم الواحد بإجمالي 27 مليون دولار.

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