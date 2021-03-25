الجزيرة كابيتال: شركة "الأبراج" ستمتلك أكثر من 18 ألف برج

توقعت شركة "الجزيرة كابيتال" أن تمتلك الشركة الجديدة، الناتجة عن اندماج أعمال أبراج الاتصالات لدى كل من شركتي زين وموبايلي، أكثر من 18 ألف برج.

كما تعتقد الجزيرة كابيتال أن اندماج أعمال الأبراج سينعكس بشكل إيجابي على زين وموبايل.

وذلك من خلال تخفيض تكاليف التشغيل لكل منهما نتيجة لتقلص رسوم الاستهلاك، إضافة إلى إلغاء تكاليف الصيانة المتعلقة بأعمال الأبراج

هذا وتعتقد الجزيرة كابيتال أن استقلالية شركة الأبراج ستدعم تركيز جهودها على تحسين كفاءتها، إضافة إلى الاستفادة من فرص النمو.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتقد وافقت يوم أمس على اندماج أعمال أبراج الاتصالات لدى كل من شركتي زين وموبايلي.

وسيتم توحيد الأعمال تحت كيان تجاري جديد مسجل في المملكة باسم شركة الأبراج.

ومن المتوقع أن تمتلك شركة "الأبراج" بعد دمج الأعمال أكثر من 18,000 برج، حيث بلغت القيمة الإجمالية لأصول معدات شبكات الاتصالات كما في نهاية ديسمبر 2020 ما قيمته 18.9 مليار ريال سعودي لدى موبايلي، بينما بلغت أصول معدات الاتصالات في شركة زين السعودية 6.1 مليار ريال سعودي.