.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بلومبرغ: البترول الكويتية تخطط للاستدانة لتمويل عجز متوقع بـ 20 مليار دولار

نفط الكويت
اقتصاد الكويت

بلومبرغ: البترول الكويتية تخطط للاستدانة لتمويل عجز متوقع بـ 20 مليار دولار

انخفاض الطلب على النفط خلال جائحة كورونا تسبب في اضطراب اقتصاد البلاد

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أوردت "بلومبرغ" أمس الخميس نقلا عن مصدر مطلع، أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لسد عجز متوقع في التمويل.

وقال التقرير إن الشركة ستحتاج المال للإبقاء على مستويات إنتاج الخام بالبلد النفطي.

وتسبب انخفاض الطلب على الطاقة بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة في اضطراب اقتصاد الكويت شديد الاعتماد على النفط في عام 2020. وتعد الكويت رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول.

بنك أوف أميركا يستبعد تعرض الكويت لأزمة سيولة قبل الربع الثالث اقتصاد اقتصاد الكويت بنك أوف أميركا يستبعد تعرض الكويت لأزمة سيولة قبل الربع الثالث

وقال تقرير "بلومبرغ" إن مؤسسة البترول الكويتية قد تواجه عجزا بـ6 مليارات دينار (19.88 مليار دولار) على مدار خمس سنوات، مضيفا أنها تعتزم تغطية العجز بإصدار دين، بعضه في الأسواق العالمية.

وتابع أن الوضع سيخضع للمراجعة كل ستة أشهر لتقييم احتياجات الشركة وتكاليف اقتراضها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

للسيدات بعد الـ40.. لا تفرطن في هذه العناصر الأساسية للسيدات بعد الـ40.. لا تفرطن في هذه العناصر الأساسية
اكتشاف يقلق العلماء.. الفئران مضيف محتمل لكورونا المتحور! اكتشاف يقلق العلماء.. الفئران مضيف محتمل لكورونا المتحور!

الأكثر قراءة

لن تصدق.. شيئان يجعلانك عرضة للإصابة بكورونا أكثر من غيرك! لن تصدق.. شيئان يجعلانك عرضة للإصابة بكورونا أكثر من غيرك!
لصحة قوية وعمر طويل.. عليك بـ5 أطعمة لصحة قوية وعمر طويل.. عليك بـ5 أطعمة
مطالبات متوقعة بملايين الدولارات نتيجة حادث جنوح السفينة في مطالبات متوقعة بملايين الدولارات نتيجة حادث جنوح السفينة في "السويس"
لحظات القذافي الأخيرة.. معلومات وأسرار تكشفها لحظات القذافي الأخيرة.. معلومات وأسرار تكشفها "العربية"
والداه طلبا منه أن يأخذ الكلب بنزهة.. فقتلهما بطريقة بشعة! والداه طلبا منه أن يأخذ الكلب بنزهة.. فقتلهما بطريقة بشعة!
مقتل 32 وارتفاع عدد المصابين لـ108 بحادثة تصادم قطارين في مصر مقتل 32 وارتفاع عدد المصابين لـ108 بحادثة تصادم قطارين في مصر

قبل أن تذهب

رغم الاعتراضات الشعبية.. استبعاد مليون عراقي مغترب من المشاركة في الانتخابات
رغم الاعتراضات الشعبية.. استبعاد مليون عراقي مغترب من المشاركة في الانتخابات

اكتشف المزيد