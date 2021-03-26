بلومبرغ: البترول الكويتية تخطط للاستدانة لتمويل عجز متوقع بـ 20 مليار دولار

أوردت "بلومبرغ" أمس الخميس نقلا عن مصدر مطلع، أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لسد عجز متوقع في التمويل.



وقال التقرير إن الشركة ستحتاج المال للإبقاء على مستويات إنتاج الخام بالبلد النفطي.



وتسبب انخفاض الطلب على الطاقة بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة في اضطراب اقتصاد الكويت شديد الاعتماد على النفط في عام 2020. وتعد الكويت رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول.

وقال تقرير "بلومبرغ" إن مؤسسة البترول الكويتية قد تواجه عجزا بـ6 مليارات دينار (19.88 مليار دولار) على مدار خمس سنوات، مضيفا أنها تعتزم تغطية العجز بإصدار دين، بعضه في الأسواق العالمية.



وتابع أن الوضع سيخضع للمراجعة كل ستة أشهر لتقييم احتياجات الشركة وتكاليف اقتراضها.