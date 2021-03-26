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مجموعة الفوسفات المغربية تسجل نمواً في المعاملات رغم جائحة كورونا

منشأة فوسفات في المغرب
اقتصاد المغرب

مجموعة الفوسفات المغربية تسجل نمواً في المعاملات رغم جائحة كورونا

متابع الغاء المتابعة

الرباط - واس

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حققت مجموعة الفوسفات المغربية، الفاعل الرئيسي في صناعة الأسمدة، نمواً ملحوظاً خلال عام 2020 رغم تداعيات جائحة كورونا، حيث سجلت رقم معاملات بلغت قيمته 56,182 مليون درهم، وارتفاعاً بنسبة 4% في الإنتاج مقارنة مع عام 2019.

وفي معطيات أصدرتها المؤسسة الخميس، فإن هذا الأداء يعزى أساساً إلى ارتفاع حجم صادرات الأسمدة مقارنة بعام 2019، نتيجة لتنامي الطلب العالمي عليها خصوصا في اتجاه أسواق أوروبا وأميركا اللاتينية، مشيرةً إلى أنها سجلت انخفاضاً في صادرات الحامض الفوسفوري بنسبة 14% مقارنة مع العام الماضي، مرجعة ذلك إلى انخفاض الأسعار والأحجام، وإغلاق بعض الوحدات الإنتاجية العالمية.

وأضافت المجموعة أن النتائج السنوية أظهرت على العموم نمواً كبيراً من سنة إلى أخرى، مع ارتفاع قوي في المؤشرات المالية الرئيسة بفضل الاعتماد على مرونتها الصناعية، وكذا قوتها التجارية التي مكنت من تلبية الطلب المتزايد لأهم الأسواق العالمية المستوردة.

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