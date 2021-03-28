أوراسكوم للعربية: المقاولات أقل قطاع تأثر بجائحة كورونا

توقع الرئيس التنفيذي لشركة اوراسكوم للإنشاءات، المهندس أسامة بشاي، في مقابلة مع "العربية" أن تسير معالجات السفينة الجانحة في قناة السويس "بأسرع من المتوقع".

وقال بشاي إن "القلق من التأثير على التجارة العالمية، لو تأخر الموضوع 10 أيام أخرى، وبالتالي حصول فجوة في مخزون بعض المواد الحساسة في أوروبا وآسيا وأميركا".

وعبر عن الحذر من الإغلاقات في القارة الأوروبية لأنها الشريك التجاري الأكبر لمصر وبالتالي ستتأثر بعض سلاسل الإمداد، في حال تجددت الحاجة للإغلاق مع موجات كورونا.

وعلى الرغم من ذلك قال إن الإغلاقات تؤثر على الإمدادات، لكن قطاع المقاولات في العالم، والذي تعمل به أوراسكوم هو الأقل تأثرا بالجائحة لأن العاملين في بيئة مفتوحة لا تسبب زيادة في نقل المرض.

وفسر أداء الشركة، في عام 2020 بأنه تأثر باستثمارها في الشركة البلجيكية BESIX وهذا كان التأثير على تغيير معدل الأرباح، ولكن بالنسبة لحجم النمو فقد كانت التأثير الإيجابي من "أننا نعمل في مصر وأميركا وهما من أقل البلدان تأثرا في الإغلاقات بسبب الجائحة".

كما أرجع الأداء القوي للشركة بأنها أقفلت العديد من المشاريع التي انعكست على النتائج، في حين لم تتأثر المشاريع الجديدة بالبطء الذي تعرضت له قطاعات غير المقاولات.

وشرح أن نصيب مصر 66% من الأعمال التي تقوم بها الشركة، وباقي النسبة في الولايات المتحدة، عبر المشاركة في تطور مراكز البيانات.

وأوضح أن الأعمال في مصر تتركز في مشاريع الطرق والنقل والمترو والبنية التحتية وأعمال تحلية المياه، واصفا مصر بأنها الدولة الأكثر طرحا للمشاريع.