هذه أفضل أماكن العمل في السعودية خلال 2021

كشفت غريت بلايس تو وورك العالمية (Great Place to Work) والمتخصصة في مجال الأبحاث والتدريب واستشارات الموارد البشرية، اليوم الأحد، عن قائمة أفضل بيئات العمل لعام 2021م لتسلط الضوء على أفضل ثلاثين منشأة استحقت بجدارة الوصول إلى قائمة أفضل بيئات العمل في المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان، فإن القائمة تهدف إلى التعريف بأفضل بيئات العمل، وتركز على الأفضل وليس الجيدة فقط، والمالكة للقدرة على استقطاب، وتطوير، واستبقاء المواهب مع التركيز على الكوادر الوطنية من الشباب السعودي وتمكين المرأة السعودية من الانضمام والمشاركة بفاعلية في سوق العمل.

وقال المدير العام لـ Great Place to Work® Middle East في السعودية والبحرين، تنزيل رحمان: "لقد مررنا جميعنا خلال العام الماضي بجائحة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة. هدفنا العام هو التعريف والكشف عن المنشأت التي تفانت في دعم موظفيها والحرص على سلامتهم بالإضافة إلى مثابرتها وحرصها على خدمة عملائها والمستفيدين منها والمتجمع ككل".

وحصلت شركة Cisco على المركز الأول لهذا العام، حيث عملت Cisco بنجاح على دعم كل من موظفيها والمجتمع بشكل عام، واستطاعت تطوير تقنياتها وتحسين أداء موظفيها.

وتابع البيان: "ضمن هذا الإطار، تم سماع أصوات الموظفين عن طريق جميع منصات الاتصال المتعددة في Cisco ، وعن طريق استخدام كافة التكنولوجيا الحديثة والتي ساعدت وساهمت في تمكين الموظفين على أداء عملهم عن بعد على أتم وجه".

واحتلت مجموعة شلهوب المرتبة الثانية، حيث إن المجموعة هي أحد أكبر الرائدين في قطاع التجزئة في الشرق الأوسط، وحرصت المجموعة على دعم كافة موظفيها حيث حافظت على التواصل الداخلي المستمر والشفافية.

وحلت في المرتبة الثالثة لهذا العام شركة دار الرياض، بعد أن حرصت الشركة على دراسة كل التفاصيل الخاصة بسلامة الموظفين وصحتهم قبل وضع خطط العمل.

وأبرزت القائمة عدد من المنشآت الرائدة في شتى المجالات كمجموعة الدباغ، وفنادق هيلتون، وشركة داو، و لاند مارك العربية ودي إتش إل إكسبرس، واللجنة الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)، التي حصلت على المراكز العشر الأولى باستحقاق.

وضمت أيضاً الهيئة السعودية للمقاولين وهيئة السوق المالية، بالإضافة إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وجاءت القائمة كالتالي:

وبحسب البيان، فإن القائمة أُعدت وفقاً لمنهجية عالمية موحدة يتم تطبيقها في أكثر من 60 دولة حول العالم، وتشكل المنهجية المتبعة ثمرة أكثر من 30 عاماً من البحوث والدراسات لأماكن العمل الرائدة في جميع القارات حول العالم شملت ما يتجاوز 10 ملايين موظف وموظفة في مختلف أنحاء العالم يتم استقصاء آرائهم حول بيئة العمل في أكثر من 10 آلاف منشأة حول العالم بصورة سنوية.