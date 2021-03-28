اختفاء متاجر H&M من الخرائط الإلكترونية في الصين

اختفت مواقع متاجر العلامة التجاريةH&M من على خرائط أبل وبايدو ماب في الصين، إثر تصاعد أزمة تعليقات الشركة على العمالة القسرية في مقاطعة "شينجيانج".

وقام الملاك في العديد من المجمعات التجارية بإغلاق متاجر H&M كما تم رفع العديد من لوحاتها الإعلانية من الشوارع.

كانت العديد من الشركات العالمية للملابس الجاهزة من بينها H&M وNike قد تعهدت بمقاطعة القطن المنتج في شينغ يانغ، التي تستحوذ على ما يقرب من 20% من إنتاج القطن العالمي.