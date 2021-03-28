خسائر حديد "عز الدخيلة" تتراجع لـ4.6 مليار جنيه في 2020

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية عن العام 2020، تراجع خسائرها بنسبة 10.5% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أنها تكبدت خسائر خلال 2020 بقيمة 4.67 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 5.22 مليار جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وخلال العام الماضي، بلغ نصيب مساهمي الشركة القابضة خسائر بلغت قيمتها 4.68 مليار جنيه مقابل خسائر بقيمة 5.23 مليار جنيه خلال العام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 11.7%.

بينما بلغت أرباح الحقوق غير المسيطرة خلال العام 2020 نحو 5.06 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت نحو 7.31 مليون جنيه خلال العام 2019، بنسبة انخفاض بلغت نحو 30.8%.

ووفق القوائم المالية للشركة، فقد تراجعت مبيعات "العز الدخيلة" خلال العام الماضي إلى 33.94 مليار جنيه، مقابل 38 مليار جنيه في 2019، مسجلة انخفاضاً بنسبة 10.68%.

وعلى مستوى النتائج المستقلة أظهرت تحقيقها خسائر بقيمة 878.53 مليون جنيه خلال العام 2020، مقابل خسائر بقيمة 2.23 مليار جنيه خلال العام 2019، مسجلة نسبة انخفاض بلغت نحو 60.6%.