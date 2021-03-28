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شركة وي وورك توافق على عرض شراء يقيمها بـ 9 مليارات دولار 

شركة wework
شركة wework
سوفت بنك

شركة وي وورك توافق على عرض شراء يقيمها بـ 9 مليارات دولار 

من قبل spac

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وافقت شركة وي ورك المدعومة من مجموعة سوفت بنك على عرض شرائها من قبل BowX Acquisition، وهي شركة استحواذ ذات الأغراض الخاصة أو ما يعرف بـSPAC.

وفي هذا السياق، ستجمع WeWork 1.3 مليار دولار نتيجة للصفقة، بتقيم بـ 9 مليارات دولار، حيث من المتوقع أن تنتهي عملية الشراء في الربع الثالث من العام الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة WeWork كانت تقيم عند نحو 47 مليار دولار منذ عامين، ولكن فشلت خططها للاكتتاب العام الأولي حينها نتيجة لقلق المستثمرين بشأن نموذج أعمالها، الأمر الذي أدى إلى تراجع تقييم الشركة لتصل إلى نحو 8 مليارات دولار.

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