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أرباح "الحمادي" ترتفع 41% في 2020 لـ131 مليون ريال

مستشفى الحمادي
مستشفى تابع لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار
سوق السعودية

أرباح "الحمادي" ترتفع 41% في 2020 لـ131 مليون ريال

وتوصية بتوزيع 60 مليون ريال على المساهمين

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دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي ربح شركة الحمادي للتنمية والاستثمار، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 40.69% خلال العام 2020، ليصل إلى 130.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 92.99 مليون ريال في 2019.

وقالت "الحمادي" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن الزيادة في صافي الربح تعود إلى ارتفاع إيرادات قطاع الخدمات الطبية وزيادة نسب الإشغال نتيجة تأثيرات جائحة كورونا وزيادة مرضى التنويم المحولين من مقام وزارة الصحة، وتحسن أداء مستشفى الحمادي- فرع النزهه وزيادة كفاءة تشغيل الأصول.

وأضافت أن زيادة صافي الربح تعود أيضا إلى انخفاض تكاليف تشغيل قطاع المنتجات الصيدلانية نتيجة انخفاض حجم عمليات القطاع، وانخفاض تكاليف التمويل نتيجة انخفاض أرصدة القروض وانخفاض تكلفة الاقتراض، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف العمالة نتيجة الاستفادة من المبادرات الحكومية لدعم شركات القطاع الخاص خلال جائحة كورونا.

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وفي سياق متصل أوصى مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار في بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2020، بواقع 0.50 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وقالت "الحمادي" في بيان منفصل، إن إجمالي المبلغ الموزع 60 مليون ريال، لعدد 120 مليون سهم.

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