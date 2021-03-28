أرباح الكيميائية السنوية تنمو 124% إلى 74 مليون ريال

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية" عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح قدره 124%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 74 مليون ريال، مقابل 33 مليون ريال خلال عام 2019.

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى تحسن الأداء وارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائيه وقطاع المتفجرات المدنية وانخفاض مخصص الذمم المدينة التجارية وتكاليف التمويل.