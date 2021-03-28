أرباح سيرا السنوية تتراجع 94% إلى 11 مليون ريال

أعلنت مجموعة سيرا القابضة ، اليوم الأحد، عن النتائج المالية السنوية المنتهية لعام 2020، محققة تراجعا في صافي الربح قدره 94%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول إن صافي أرباحها بلغت 11 مليون ريال، مقابل 189 مليون ريال خلال 2019.

وأشارت إلى أن تحقيق الأرباح جاء مدفوعًا بشكل أساسي بالأرباح المعترف بها في معاملة التخارج من شركة "كريم" بقيمة 1.573 مليار ريال سعودي، مدفوعة بأحد البنود الاستثنائية لمرة واحدة.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 58.72% إلى 904 مليون ريال، مقابل 2.19 مليار ريال خلال 2019.

كان لفيروس كوفيد-19 تأثير كبير على مجال السفر ككل، ومع ذلك، فإن السيولة القوية لمجموعة "سيرا" بالإضافة إلى العديد من الإجراءات المتخذة للتخفيف من التأثير السلبي للفيروس ساعدت المجموعة في التغلب على التحديات ومنحتها الفرصة للنهوض بقوة مع تعافي قطاع السفر، وفقا للشركة.

وانخفضت القيمة الإجمالية للحجوزات للمجموعة بنسبة 64% لعام 2020 م لتصل إلى 3.9 مليار ريال سعودي مقابل 10.8 مليار ريال سعودي في العام 2019م. يعود الانخفاض بصورة أساسية إلى الإجراءات الاحترازية والأثر التقييدي نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19. وقد أثرت بشكل مباشر على قطاع السفر والسياحة في جميع القطاعات.

ورغم تأثر المجموعة بصدى الجائحة، اتخذت "سيرا" إجراءات صارمة لتخفيف الأثر المالي حيث قامت المجموعة بتوجيه الاستراتيجيات بشكل إيجابي لتعافي السفر على مدى السنوات القادمة.

وفاقت "لومي"، وحدة تأجير السيارات في مجموعة "سيرا" التوقعات في عام 2020م، حيث نمت القيمة الإجمالية للحجوزات بنسبة 27% من 343 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 435 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى بيع أسطول سيارات الإيجار غير المستغلة بسعر أعلى مقارنةً بالعام الماضي، والفوز بالعديد من عقود خدمات التأجير التشغيلي للقطاعين المؤسسي والحكومي مع تسليم أكثر من 3 آلاف سيارة جديدة خلال عام 2020م.

وبالنظر إلى طبيعة عمل هذه الوحدة، فتأثرت العلامتين التجاريتين "المسافر" و"تجوّل" بشدة من الجائحة حيث انخفضت القيمة الإجمالية للحجوزات من 3.9 مليار ريال سعودي إلى 1.2 مليار ريال سعودي بانخفاض قدره 69% مقارنة بعام 2019م. وقد أعلنت "المسافر" العلامة التجارية البارزة لوحدة سفر وخدمات الأفراد بالمجموعة، التركيز على السفر الداخلي كمحرك رئيسي للحجوزات بما يتماشى مع أجندة السياحة في المملكة العربية السعودية لعام 2020م والتي ركزت بشكل أساسي على الترفيه المحلي مع تحقيق نجاح بنسبة 50% في أهم 10 وجهات داخل المملكة العربية السعودية. وتحولت نسبة الحجوزات المحلية مقابل الدولية لنقاط البيع في المملكة العربية السعودية من 31% في عام 2019م إلى 78% في عام 2020م.

وعلى الرغم من الانخفاض في الحجوزات الإجمالية، واصلت وحدة سفر وخدمات الأفراد الاستثمار للمستقبل في التكنولوجيا والمنتجات وخدمة العملاء، بما في ذلك تطوير منصة الصحة والسلامة لكوفيد-19، فضلاً عن بذل المزيد من الجهود والتطور إلى عرض خدماتنا عبر القنوات المتعددة.

ومع توقف نشاط السفر بالنسبة لمعظم العملاء من الشركات والقطاع الحكومي، والذي نجم عنه انخفاض القيمة الإجمالية للحجوزات من 2.9 مليار ريال سعودي في عام 2019م إلى 1.45 مليار ريال سعودي في عام 2020م بنسبة انخفاض تقارب 50%، واصل سفر القطاع الصحي الحكومي نشاطه نتيجة لجهود القطاع في مكافحة الجائحة.

وانخفضت إيرادات “مواسم”، وحدة الحج والعمرة لمجموعة “سيرا” من 170 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 14 مليون ريال سعودي في عام 2020 م نتيجة للتعليق المؤقت للحج والعمرة وحظر السفر الذي فرضته الحكومة على المواطنين والمقيمين.

سجلت "اكتشف السعودية"، الشركة المتكاملة لإدارة الوجهات من مجموعة "سيرا" 24 مليون ريال سعودي قيمة إجمالية للحجوزات، حيث قدمت "اكتشف السعودية" خدمات النقل والإقامة للمنظمين والمتنافسين في رالي داكار 2021م الذي أقيم في المملكة ومهرجان "شتاء طنطورة" في مدينة العلا، وكشريك داعم لوزارة السياحة، شاركت "اكتشف السعودية" في العديد من المبادرات والحملات التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بما في ذلك الجولات السياحية المحلية والندوات الافتراضية الهادفة إلى الترويج للسياحة الداخلية داخل المملكة.

أما بالنسبة لوحدة الضيافة في مجموعة "سيرا"، فقد حققت إيرادات بقيمة 54 مليون ريال سعودي تمثل انخفاضًا بنسبة 64% عن العام السابق بسبب إغلاق العمليات التجارية نتيجة لفيروس كوفيد-19.

وسجلّت وحدة الاستثمارات 738 مليون ريال سعودي كقيمة إجمالية للحجوزات، وهو ما يعد انخفاضًا بنسبة 78% مقارنة بعام 2019م، بسبب تأثير فيروس كوفيد-19.