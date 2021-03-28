أسمنت اليمامة تقترض 863 مليون ريال من مصرف الراجحي

وقعت شركة أسمنت اليمامة اتفاقية تمويل بنكي مع مصرف الراجحي بقيمة 863 مليون ريال.

وقالت شركة أسمنت اليمامة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، ويتوزع على تمويل طويل الأجل بقيمة 563 مليون ريال، وتمويل قصير الأجل بقيمة 300 مليون ريال.

وأضافت أن التمويل طويل الأجل لمدة 5 سنوات، بينما مدة التمويل قصير الأجل سنة واحدة، وهو قرض دوار حسب الطلب.

وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر.

وقالت أسمنت اليمامة، إن الهدف من التمويل طويل الأجل هو سداد التزامات بنوك أخرى وتحسين الكفاءة المالية، بينما غرض التمويل قصير الأجل هو تمويل رأس المال العامل.

وأشارت إلى وجود طرف ذو علاقة وهو عضو مجلس إدارة شركة أسمنت اليمامة المهندس فيصل بن سليمان الراجحي، شقيق رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبدالله بن سليمان الراجحي، مؤكدة أن الاتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.