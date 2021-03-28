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استقالة الرئيس التنفيذي لـ"أسمنت ينبع" وعلي العايد بديلاً له

أسمنت ينبع
شركة أسمنت ينبع
سوق السعودية

استقالة الرئيس التنفيذي لـ"أسمنت ينبع" وعلي العايد بديلاً له

بدأ سريانها اعتباراً من 27 مارس 2021

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسمنت ينبع عن قبول مجلس إدارتها استقالة الدكتور أحمد بن عبده زقيل من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، لظروفه الخاصة.

وقالت أسمنت ينبع في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن الاستقالة بدأ سريانها اعتباراً من 27 مارس 2021.

وأضافت أن مجلس الإدارة قرر تعيين عضو مجلس الإدارة علي بن عبدالله العايد رئيسا تنفيذيا للشركة بديلاً له.

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وأشارت أسمنت ينبع إلى أن علي بن عبد الله العايد يمتلك خبرة واسعة في قطاع الصناعة والإدارة تتجاوز 30 عاما من خلال توليه عددا من المناصب القيادية كان آخرها الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية". وأضافت أنه عمل قبل ذلك في صندوق التنمية الصناعية السعودي من عام 1979 إلى أن أصبح مديراً له من 2010 إلى 2014، كما تولى عضوية العديد من مجالس الإدارات.

وحصل علي العايد على بكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

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