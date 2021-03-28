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"جازادكو" تتحول للربحية بـ10.8 مليون ريال في 2020

شركة جازان للطاقة والتنمية
شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"
سوق السعودية

"جازادكو" تتحول للربحية بـ10.8 مليون ريال في 2020

هي الأعلى منذ 2015

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دبي - العربية.نت

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تحولت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 10.78 مليون ريال في العام 2020، مقابل خسائر نحو 12.9 مليون ريال في 2019.

وقالت "جازادكو" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن سبب تحقيق الأرباح لعام 2020 يعود إلى جهود برنامج التحول الذي تبنته الشركة منذ عام 2019 بالرغم من آثار الجائحة والتي أثرت سلبياً على إيرادات المياه المعبأة.

وأضافت أن الجهود شملت مبادرات إعادة هيكلة الشركة ومبادرات خفض وضبط التكاليف بالإضافة إلى تبني آليات جديدة في المبيعات والتسويق.

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وأوضحت أن ذلك ساهم في ارتفاع في مبيعات الروبيان، وارتفاع في الإيرادات العقارية، وارتفاع في مبيعات مزرعة المانجو، والانخفاض في التكاليف التشغيلية الناتجة عن المبادرات المستمرة لتخفيض التكاليف التشغيلية، وأرباح من شركات تابعة "شركة مانجو جازان"، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وزيادة كفاءة الإنتاج في مزرعة الروبيان ورفع الإنتاج بنسبة 41% مقارنة بعام 2019.

وذكرت "جازادكو"، أن أرباح العام 2020، هي الأعلى منذ عام 2015 ويعود هذا لارتفاع المبيعات في أغلب القطاعات بالإضافة إلى إعادة هيكلة الإدارات وقطاعات الشركة مما ساهم في تقليص التكاليف.

كما استثمرت الشركة في عام 2020 لتطوير قطاع الاستزراع المائي وزيادة كفاءة الإنتاج في مزرعة الروبيان ورفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 41% مقارنة بعام 2019، وعليه ساهم التطوير في خفض التكاليف التشغيلية.

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