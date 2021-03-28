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خسائر "نسيج" تتراجع 28% في 2020 لـ83.4 مليون ريال

نسيج العالمية
شعار شركة نسيج العالمية التجارية "نسيج"
سوق السعودية

خسائر "نسيج" تتراجع 28% في 2020 لـ83.4 مليون ريال

تحسن إجمالي الربح بنسبة 251%

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دبي - العربية.نت

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تراجعت خسائر شركة نسيج العالمية التجارية "نسيج"، بنسبة 28.2% في العام 2020، لتهبط إلى 83.42 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 116.2 مليون ريال في 2019.

وقالت "نسيج" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الخسائر خلال العام 2020 على أساس سنوي، يعود إلى أن الشركة تمكنت من تحسين تكلفة المبيعات إلى جانب نفقات التشغيل، وأيضاً تحسن إجمالي الربح بنسبة 251% مقارنة بالعام الماضي على الرغم من تأثير جائحة COVID على الأسواق.

وأضافت أن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى التركيز على خلق القيمة من خلال التطوير الشامل للمنتجات، وخلق قوة جذب للسوق مع تحسين الفعالية التشغيلية، ساهمت بشكل إيجابي في النتائج المالية.

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وأعلنت شركة نسيج العالمية التجارية بأن خسائرها المتراكمة قد بلغت 6.2 مليون ريال كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020، وذلك بنسبة 10.06% من رأس مالها البالغ نحو 61.6 مليون ريال.

وقالت إن الأسباب الرئيسية لبلوغ هذه الخسائر تعود إلى انخفاض المبيعات مع استمرار الجائحة في التأثير على الأعمال وانخفاض القوة الشرائية، وتعمل الشركة على اتخاذ التدابير اللازمة بشأن هذه الخسائر من خلال العمل على زيادة حجم المبيعات والإنتاج، وتطوير المنتجات وزيادة حصتها السوقية والإدارة الفعالة للتكاليف.

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