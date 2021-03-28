"رعاية" تقر توزيع 10% أرباحاً نقدية عن 2020

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2020، بإجمالي 44.85 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا، وستعلن تاريخ التوزيع لاحقاً.

كانت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، قد أعلنت عن النتائج المالية لعام 2020 محققة نموا في صافي الربح بلغ 21.4%، ليصل إلى 97.27 مليون ريال، مقابل 80 مليون ريال خلال عام 2019.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 14.2٪ خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق بسبب زيادة حجم الأعمال مع قطاعات وزارة الصحة والنقد والتأمين.

وأيضا عزت ذلك إلى انخفاض تكلفة مصاريف البيع بالنسبة للإيرادات بسبب التحكم في التكاليف، والدعم الحكومي خلال جائحة كوفيد-19، وترشيد أفضل لهامش التكاليف في قطاعات وزارة الصحة والنقد، وزيادة هامش الربح الإجمالي من 23.4% في العام السابق إلى 27.7% خلال العام الحالي.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 14.2% خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق بسبب زيادة حجم الأعمال مع قطاعات وزارة الصحة والنقد والتأمين.

وأيضا عزت ذلك إلى انخفاض تكلفة مصاريف البيع بالنسبة للإيرادات بسبب التحكم في التكاليف، والدعم الحكومي خلال جائحة كوفيد-19، وترشيد أفضل لهامش التكاليف في قطاعات وزارة الصحة والنقد، وزيادة هامش الربح الإجمالي من 23.4% في العام السابق إلى 27.7% خلال العام الحالي.