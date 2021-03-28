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ساسكو تفقد 67% من أرباحها في 2020.. وتوزع 12 مليون ريال إضافية 

ساسكو
ساسكو
سوق السعودية

ساسكو تفقد 67% من أرباحها في 2020.. وتوزع 12 مليون ريال إضافية 

مقارنة بـ 120.65 مليون ريال أرباح 2019

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، اليوم الأحد، عن النتائج المالية السنوية الموحدة لعام 2020، محققة تراجعا في صافي الربح نسبته 66.74%.

ووصلت أرباح الشركة العام الماضي إلى 40.13 مليون ريال، مقابل 120.65 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض المبيعات لكامل قطاعات الشركة نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة بما في ذلك إجراءات حظر التجوال وأوقاته المفروضة في بعض مدن ومناطق المملكة آنذاك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مما أثر سلبا على مجمل الربح.

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وقالت إن هذا يأتي على الرغم من انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية والمصاريف العمومية مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح من العمليات الرئيسية إلا أن ارتفاع تكاليف التمويل وتكوين مخصص خسائر ائتمانية بقيمة 21 مليون ريال وانخفاض إيرادات الاستثمارات عن عام 2019 بالإضافة إلى شمول عام 2019 على إيرادات أخرى تخص عام 2018 (فرق تعديل هامش ربح المحروقات) وارتفاع مصروف الزكاة مما أدى إلى انخفاض صافي الربح عن عام 2019.

وعلى جانب آخر، أعلنت الشركة أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية إضافية قدرها 12 مليون ريال على المساهمين، وتبلغ حصة اسهم من الأرباح 20 هللة.

وأشارت الشركة إلى أنها قد قامت بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 بواقع (0.40 ريال) لكل سهم أي ما يعادل 4% من رأس مال الشركة بإجمالي مبلغ 24 مليون ريال وتم توزيعها وفقاً لإعلان الشركة بموقع تداول في 8 نوفمبر 2020م، وبذلك يصبح إجمالي التوزيعات النقدية لعام 2020 بعد الموافقة على توزيع أرباح نقدية إضافية هو 0.60 ريال للسهم والتي تمثل نسبة 6% من رأس مال الشركة.

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