مجموعة الحكير تعمق خسائرها في 2020 بـ 40% إلى 200 مليون ريال 

أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، معمقة خسائرها بنسبة 39.98%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي خسائرها بلغت 200.16 مليون ريال، مقابل 142.99 مليون ريال خلال 2019.

يعود سبب ارتفاع صافي الخسائر خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى انخفاض الإيرادات بمبلغ 496.9 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب تأثر إيرادات الشركة سلباً خلال العام الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية للسيطرة عليه والحد من مخاطر انتشاره.

ويعود ارتفاع الخسائر أيضا إلى انخفاض حصة الشركة في صافي أرباح المشاريع المشتركة بمبلغ 20.0 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب تأثر تلك المشاريع المشتركة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وخلال العام الحالي تم تسجيل مخصص الانخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات بمبلغ 28.3 مليون ريال وذلك بناءً على اختبار انخفاض القيمة الذي أجرته الشركة طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وقد قابل ذلك انخفاض في اجمالي المصروفات التشغيلية وتكاليف التمويل والاعباء المالية على التزامات عقود الايجار بإجمالي مبلغ 367.8 مليون ريال.