"دي إكس بي إنترتيمنتس" ترفع رأسمالها لـ63 مليار درهم

أعلنت شركة " DXB entertainments" في بيان لها على سوق دبي المالي، زيادة رأسمالها من 9.43 مليار درهم إلى 62.82 مليار درهم.

ووافقت على تحويل الدين المصرفي ذي الأولوية المستحق في ذمة الشركة المكتسب من عند بنك "الإمارات دبي الوطني" وبنك "دبي الإسلامي" من قبل شركة "مراس للوجهة الترفيهية" اعتباراً من 28 فبراير 2021 برصيد مستحق كما في 28 فبراير 2021 (بما في ذلك أصل الدين والفائدة المتراكمة) بالدرهم 4271.3 مليون (والذي يشمل 4158 مليون درهم من أصل الدين و113.3 مليون درهم من الفوائد المستحقة) إلى 53391.5 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها 1 درهم لكل سهم في رأس مال الشركة بسعر تحويل قدره 0.08 درهم لكل سهم.

وأضافت الشركة أن الهيئة وافقة على تعديل نص المادة (1/5) من النظام الأساسي للشركة، وإضافة مادة جديدة رقم (66 مكرر) والتي تنص على أحقية أي شخص يستحوذ على نسبة 90% بالإضافة إلى سهم واحد في رأس المال المصدر للشركة وإلزام مساهمي الأقلية في الشركة ببيع أو مبادلة جميع الأسهم المملوكة من قبلهم لصالح هذا الشخص.

وكان الجمعية العمومية لشركة "دي إكس بي إنترتينمنتس" المنعقدة يوم 9 مارس 2021، قد وافقت على زيادة رأس المال المصدر للشركة إلى 62820.2 مليون درهم، عن طريق إصدار 53391.5 مليون سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 1 درهم لكل سهم في رأس مال الشركة إلى "مِراس"، وذلك بعد تحويل الدين المصرفي.