.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"دي إكس بي إنترتيمنتس" ترفع رأسمالها لـ63 مليار درهم

دي إكس بي إنترتينمنتس
دي إكس بي إنترتينمنتس
شركات

"دي إكس بي إنترتيمنتس" ترفع رأسمالها لـ63 مليار درهم

عن طريق تحويل الدين المصرفي ذي الأولوية المستحق في ذمة الشركة المكتسب من عند بنك "الإمارات دبي الوطني" وبنك "دبي الإسلامي" من قبل شركة مراس

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة " DXB entertainments" في بيان لها على سوق دبي المالي، زيادة رأسمالها من 9.43 مليار درهم إلى 62.82 مليار درهم.

ووافقت على تحويل الدين المصرفي ذي الأولوية المستحق في ذمة الشركة المكتسب من عند بنك "الإمارات دبي الوطني" وبنك "دبي الإسلامي" من قبل شركة "مراس للوجهة الترفيهية" اعتباراً من 28 فبراير 2021 برصيد مستحق كما في 28 فبراير 2021 (بما في ذلك أصل الدين والفائدة المتراكمة) بالدرهم 4271.3 مليون (والذي يشمل 4158 مليون درهم من أصل الدين و113.3 مليون درهم من الفوائد المستحقة) إلى 53391.5 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها 1 درهم لكل سهم في رأس مال الشركة بسعر تحويل قدره 0.08 درهم لكل سهم.

دي إكس بي إنترتينمنتس تقترب من توديع سوق دبي المالي قصص خاصة سوق دبي دي إكس بي إنترتينمنتس تقترب من توديع سوق دبي المالي

وأضافت الشركة أن الهيئة وافقة على تعديل نص المادة (1/5) من النظام الأساسي للشركة، وإضافة مادة جديدة رقم (66 مكرر) والتي تنص على أحقية أي شخص يستحوذ على نسبة 90% بالإضافة إلى سهم واحد في رأس المال المصدر للشركة وإلزام مساهمي الأقلية في الشركة ببيع أو مبادلة جميع الأسهم المملوكة من قبلهم لصالح هذا الشخص.

وكان الجمعية العمومية لشركة "دي إكس بي إنترتينمنتس" المنعقدة يوم 9 مارس 2021، قد وافقت على زيادة رأس المال المصدر للشركة إلى 62820.2 مليون درهم، عن طريق إصدار 53391.5 مليون سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 1 درهم لكل سهم في رأس مال الشركة إلى "مِراس"، وذلك بعد تحويل الدين المصرفي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

في أمل جديد.. تقنية تساعد المكفوفين على التنقل وحدهم في أمل جديد.. تقنية تساعد المكفوفين على التنقل وحدهم
فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!

الأكثر قراءة

سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله
احذر قنبلة فرشاة الأسنان.. خطأ نقترفه جميعاً احذر قنبلة فرشاة الأسنان.. خطأ نقترفه جميعاً
بسبب التجمعات.. الصحة السعودية تحذر بسبب التجمعات.. الصحة السعودية تحذر "إصابات كورونا ترتفع"
قضت الفتاة حرقاً.. فيديو مروّع لحادث سير في مصر قضت الفتاة حرقاً.. فيديو مروّع لحادث سير في مصر
نجح مع الخنازير.. أمل لو تحقق سينهي كورونا نجح مع الخنازير.. أمل لو تحقق سينهي كورونا

قبل أن تذهب

تعرف على قدرات القارب البريطاني الروبوتي الجديد الخارقة
تعرف على قدرات القارب البريطاني الروبوتي الجديد الخارقة

اكتشف المزيد