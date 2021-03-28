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صحيفة: "الاستثمارات العامة" يتفاوض لشراء "أديس للبترول"

أديس الدولية للبترول
أديس الدولية للبترول
صندوق الاستثمارات

صحيفة: "الاستثمارات العامة" يتفاوض لشراء "أديس للبترول"

مصادر: مفاوضات الصندوق في بدايتها وهيرميس مستشاراً مالياً للصفقة

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دبي - العربية.نت

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يتفاوض صندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF مع المساهمين الرئيسيين في شركة "أديس الدولية للبترول" لتقديم عرض شراء لكامل أسهم الشركة والتي أسسها رجل الأعمال المصري "ممدوح عباس" والمدرجة في بورصة لندن منذ يونيو 2017، وفقاً لما ذكرته صحيفة "البورصة" المصرية.

تعمل "أديس" في مجال خدمات حفر وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تقدم خدمات الحفر البحرية والبرية وعمليات الحفر وخدمات الإنتاج البحري، وتضم كل من شركة أديس الدولية القابضة المحدودة، وهي شركة ذات مسئولية محدودة تأسست في دولة الإمارات ومدرجة في بورصة لندن، والشركة المتطورة لخدمات البترول «أديس مصر»، وهي شركة مساهمة تأسست في مصر ومملوكة بالكامل لشركة أديس الدولية.

ونمت أعمال أديس، لتصبح أكبر مشغل حفر بحري مصري من خلال عدد من الحفارات، مع وجود متزايد في السعودية والجزائر، هذا بالإضافة إلى التواصل المستمر في أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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وكشفت مصادر للصحيفة، أن الصندوق لا يزال في مراحل مفاوضات مبدئية وينوي التقدم بعرض شراء، مشيرة إلى أن المجموعة المالية "هيرميس" تلعب دور المستشار المالي للشركة بالصفقة.

وأكدت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها بسبب خصوصية المفاوضات، أن اجتماعات دارت الأسبوع الماضي بين مساهمي "أديس"، وصندوق الاستثمارات العامة للوقوف على التفاصيل النهائية قبل تقديم الأخير عرض الاستحواذ.

وكانت "أديس" قد طرحت 40% من أسهمها ببورصة لندن في مايو 2017، بسعر 16.50 دولار للسهم، بحصيلة إجمالية قدرها 278 مليون دولار، بعدما ألغت خططها في وقت سابق للطرح في البورصة المصرية، فيما رفضت المصادر الكشف عن قيمة العملية.

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