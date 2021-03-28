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اضطراب سلسلة توريدات إيكيا بسبب سفينة قناة السويس الجانحة

إيكيا
إيكيا
قناة السويس

اضطراب سلسلة توريدات إيكيا بسبب سفينة قناة السويس الجانحة

وجود حاويات بها منتجات إيكيا على متن السفن التي تنتظر المرور

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دبي - العربية.نت

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قال متحدث باسم شركة مفروشات المنزل "إيكيا"، إن تعليق مرور السفن في قناة السويس المصرية تسبب في اضطرابات لسلسلة توريد الشركة.

وأكد المتحدث باسم شركة البيع بالتجزئة السويدية العملاقة، وجود حاويات بها منتجات إيكيا على متن السفن التي تنتظر المرور واستئناف المسار نحو الوجهات عبر قناة السويس.

وأوضح المتحدث، أن الحاويات المملوءة بمنتجات "إيكيا" على متن السفن المعلقة في قناة السويس يمكن أن "تخلق قيوداً على سلسلة التوريد الخاصة بنا"، إذا استمرت التأخيرات، نقلاً عن "سي إن إن"، اليوم الأحد.

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وأضاف المتحدث: "كما هو الحال مع أي حالة أخرى تتعطل فيها سلسلة التوريد بطريقة ما، سننظر في جميع خيارات التوريد المتاحة لتأمين توافر منتجاتنا".

ولا تزال جهود تعويم السفينة الجانحة "إيفر غيفين" بالقناة قائمة منذ صباح الثلاثاء الماضي، فيما أبلغ رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في مقابلة خاصة مع "العربية"، أن 369 سفينة بينها 25 ناقلة نفط تنتظر عبور القناة.

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